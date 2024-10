Non si è fermato all’alt dei Carabinieri ed è fuggito a bordo della sua Opel Zafira. Un 77enne di Ussaramanna è stato denunciato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di arma e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sull'alcolemia

L’uomo, pensionato e già noto alle forze dell’ordine, non si è fermato all'alt intimato dai militari di Lunamatrona, lungo via Marmilla. Così è iniziato l’inseguimento che è finito in località “Ussaredda”, dove il veicolo è stato bloccato.

Una volta fermato, l'atteggiamento nervoso e scomposto del conducente ha insospettito gli uomini dell’Arma. L’uomo si è poi rifiutato di sottoporsi al alcol test, così è scattato il ritiro della patente di guida e il sequestro del veicolo. Nel corso della perquisizione inoltre è stato trovato un coltello a serramanico di circa 22 cm, che l'uomo portava con sé senza alcuna giustificazione. Anche la lama è stata immediatamente sequestrata.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata