È stato individuato il corpo di Mauro Abis, il sessantenne di Sardara che risultava disperso da ieri sera dopo un lancio col parapendio: le squadre di ricerca lo hanno individuato, privo di vita, su un costone a metà tra Capo Pecora e Scivu.

Mauro Abis è morto dopo il lancio con il parapendio

L’esito peggiore quindi per le operazioni che sono state condotte con un imponente dispiegamento di forze: al lavoro dal pomeriggio di mercoledì c’erano i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna, un elicottero dell'Aeronautica Militare di Decimomannu, la Guardia Costiera, la Guardia di Finanza e i vigili del fuoco, che hanno presidiato la zona tutta la notte attivando un posto di comando avanzato con automezzo Ucl (Unità di Comando locale) e personale specializzato.

Abis era con un amico. Si sono lanciati entrambi per ammirare il panorama mozzafiato. Il secondo si è reso subito conto che le condizioni meteo non erano favorevoli ed è riuscito a tornare indietro, per poi rendersi conto che il sessantenne non era dietro di lui. Intorno alle 18,30 ha dato l’allarme.

Le ricerche sono state immediate e sono state interrotte nella notte, per poi riprendere all’alba. Intorno alle 11,30 l’individuazione della vela del parapendio e del corpo di Mauro Abis – recuperato con l’ausilio di un elicottero dei vigili del fuoco – morto durante un volo che era la sua passione.

Francesco Pintore

© Riproduzione riservata