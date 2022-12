Un 25enne di Villacidro è stato arrestato per il possesso di oltre 400 grammi di marijuana.

Le manette sono scattate nella notte dopo i controlli dei carabinieri della locale Compagnia, in collaborazione con i colleghi di Arbus.

I militari lo hanno fermato mentre era in auto per un normale controllo della circolazione stradale. Subito hanno trovato una bustina trasparente con 5,3 grammi di marijuana, poi altri 12,8 grammi rinvenuti in due confezioni di tabacco.

Così i carabinieri hanno deciso di estendere la perquisizione all’abitazione del giovane. Nell’appartamento, in una scatola di cartone, hanno trovato due buste di plastica sottovuoto con rispettivamente altri 324 e 64 grammi della stessa sostanza. Un totale, tra ciò che il 25enne aveva addosso e quel che aveva in casa, che ammonta a circa 406 grammi.

Tutto sequestrato, assieme a un bilancino elettronico. Per il giovane sono scattate le manette.

(Unioneonline/L)

