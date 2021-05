Comportamenti “ingiurosi e vessatori” nei confronti della ex compagna. Un 40enne di Villanovafranca è stato allontanato dalla casa familiare ed ha il divieto di avvicinarsi a una distanza inferiore ai 200 metri alla 35enne ex compagna convivente e al figlio di un anno.

Questa mattina i carabinieri della Stazione locale, a conclusione di indagini effettuate dopo le segnalazioni della donna, hanno ottenuto dal Tribunale di Cagliari ed eseguito l’ordinanza restrittiva.

L’uomo è un impiegato noto alle forze dell’ordine e con diverse denunce a carico.

La donna si trova attualmente in una comunità protetta a cui il 40enne non potrà avvicinarsi in alcun modo, altrimenti rischia ulteriori provvedimenti restrittivi, fino alla carcerazione.

I comportamenti ingiuriosi, vessatori e minatori dell'uomo, documentati dai carabinieri all'autorità giudiziaria, hanno prodotto questo primo provvedimento cautelare.

