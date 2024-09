Le onde che si infrangevano sulla scogliera di Portu Maga l’hanno trascinata in mare. È morta così, nelle acque agitate di Arbus, una turista irlandese di 62 anni.

Il dramma si è consumato stasera. Immediato l’intervento di ricerca e recupero della donna da parte del Reparto Volo dei vigili del fuoco di Alghero e dei sommozzatori di Cagliari, con l’ausilio dell’elicottero Drago 144 decollato dalla base di Alghero su richiesta della Capitaneria di porto di Oristano.

Dopo aver localizzato la persona in mare, uno specialista sommozzatore è stato calato, nella forte risacca, per recuperare fra le alte onde, il corpo privo di vita della turista. Per lei non c’è stato nulla da fare. La salma è stata riportata a terra a disposizione delle autorità.

© Riproduzione riservata