Sarà un consiglio comunale variegato quello che si terrà questa sera alle 18 nell’aula consiliare del comune di Guspini. Tra i tanti punti all’ordine del giorno, uno classico che sta venendo discusso un po' ovunque: consentire, o no, lo stralcio parziale delle cartelle esattoriali relative a debiti residui fino a mille euro, e risalenti al periodo tra il 2000 e il 2015 (articolo 1, commi 227-229, legge 197 del 2022).

Novità nelle commissioni consiliari: sostituzione di un componente nella commissione “Pubblica Istruzione, Cultura, Beni culturali, Sport, Turismo” e surroga nella Commissione “Pari Opportunità”.

Due interrogazioni tra i punti all'ordine del giorno. Ad annunciale, dal gruppo di minoranza, la consigliera Simona Cogoni: «Dopo tante lamentele dei cittadini per le condizioni in cui versano i marciapiedi di via Alessandrini, divelti e con vegetazione all’interno e che creano disagi ad anziani e persone affette da disabilità motorie, chiediamo all’amministrazione se abbiano pianificato di intervenire per metterli in sicurezza e rendere decorosa l’intera area».

La seconda interrogazione ha carattere ambientale: «Chiediamo al sindaco e alla giunta le motivazioni per cui non siano stati richiesti fondi regionali per il recupero ambientale di aree degradate da abbandono di rifiuti, in riferimento alla “collinetta dei rifiuti” nell’area pic nic del parco di Gentilis».

