Grave incidente nella notte a Furtei: il bilancio è di tre persone trasportate in codice rosso in ospedale.

Da una prima ricostruzione, in via Roma un’auto ha travolto due donne che si trovavano sul marciapiede. Entrambe sono state soccorse dal 118 di Sanluri e portate in ospedale a San Gavino Monreale in codice rosso, hanno riportato vari traumi. Si tratta di una 58enne residente a Serramanna e di una 46enne del posto.

Al volante della Peugeot 206 c’era un 80enne di Furtei. Il pensionato potrebbe aver avuto un malore uscendo di strada e finendo contro il muro dell’ufficio postale, prendendo in pieno le due donne. Anche l’anziano è stato condotto in codice rosso in ospedale a Oristano.

