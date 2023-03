Per aver condotto il suo cane di grandi dimensioni in luoghi aperti al pubblico senza museruola e guinzaglio, un 57enne di Gesturi è stato denunciato dai carabinieri.

L’uomo era solito girare per il paese portando a spasso il rottweiler e a chi gli faceva notare il comportamento non rispettoso della normativa vigente, in quanto l’animale ogni tanto si allontanava dal proprietario, rispondeva che il cane era molto buono e inoffensivo.

I militari hanno verificato che l’animale fosse microchippato e regolarmente registrato all’Ats di Sanluri nel registro dei cani pericolosi ma il proprietario non aveva adempiuto alle prescrizioni imposte con ordinanza comunale, non avendo stipulato sul rottweiler una polizza per danni a terzi, e lo aveva portato in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico senza la prevista museruola e il guinzaglio. Inoltre il 57enne non aveva mai frequentato uno specifico corso formativo per la conduzione di cani pericolosi.

