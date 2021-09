Sono da accertare le circostanze dell’incidente avvenuto ieri a Segariu dove in via Roma una Citroen guidata da una 30enne di Furtei è finita contro una Ford Fiesta di una 58enne, parcheggiata lungo la strada, per poi ribaltarsi sulla carreggiata. La conducente è stata soccorsa dal 118 di Sanluri e portata all’ospedale di San Gavino Monreale, non in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Dolianova. Da verificare il tasso alcolemico della 30enne al momento dello strano episodio.

(Unioneonline/s.s.)

