Finito contro il guardrail della carreggiata opposta, un 50enne di Serrenti, che era alla guida di un Iveco Daily, è stato soccorso lungo la Provinciale 55 a Serramanna e trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Ha riportato contusioni varie ma si è rifiutato di sottoporsi alle cure mediche.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Serramanna che hanno effettuato gli accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto nella serata di ieri: i documenti dell’uomo e dell’autocarro sono risultati in regola. Il mezzo è stato rimosso e preso in consegna dall’avente diritto.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata