Evento eccezionale a Porto Palma, nella marina di Arbus, dove ieri sera una caretta caretta ha depositato ben 123 uova nella spiaggia della vecchia tonnara.

Alcuni residenti hanno informato il Corpo forestale, che è intervenuto con il corpo marino di Oristano e quello di terra proveniente da Guspini.

I forestali hanno messo subito in sicurezza le uova trasportandole in un luogo riparato. Poi, con l’aiuto del centro nautico di Porto Palma, è stata fatta una recinzione in modo che la buca con le uova al suo interno fosse ben visibile e non calpestabile.

La tartaruga dopo aver depositato le uova ha ripreso il suo cammino nel mare.

