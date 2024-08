Un 51enne di Villacidro, sottoposto agli arresti domiciliari, è finito nuovamente in manette dopo essere stato sorpreso dai carabinieri fuori casa in sella a un motorino rubato.

L’uomo è stato notato dai militari per le strade del paese, precisamente in via San Gavino, a bordo di un vecchio Sì della Piaggio.

Alla vista degli uomini dell’Arma il 51enne ha provato a fuggire a tutta velocità, con manovre azzardate per le vie del centro, mettendo a repentaglio l’incolumità dei passanti, alcuni dei quali hanno rischiato di essere investiti.

La pattuglia è però riuscita a intercettarlo e a bloccarlo. Quindi il “fuggiasco” è stato portato in caserma e sono scattati gli accertamenti, dai quali è emerso che il motorino risultava rubato nel 2015 e, come se non bastasse, l’uomo è stato trovato in possesso di alcune dosi di marijuana.

Alla fine, il 51enne, che ha rimediato anche una segnalazione per detenzione di droga, è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari, per poi essere condotto in Tribunale a Cagliari per l’udienza di convalida davanti al giudice.

(Unioneonline)

