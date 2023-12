Il sacerdote sangavinese don Mario Meloni lascia le parrocchie di San Gavino Monreale per un nuovo incarico e prenderà la guida delle parrocchie di San Sebastiano Martire a Turri e di San Qurico a Ussaramanna (domenica 10 alle 16.30 ci sarà la celebrazione di ingresso in quest’ultima parrocchia presieduta dal Vescovo della diocesi di Ales-Terralba Padre Roberto Carboni).

Ora rimane un po’ di nostalgia: «Non solo ho servito con entusiasmo e passione la comunità sangavinese e io stesso sono originario di questa cittadina. San Gavino - racconta il sacerdote - non la lascerò totalmente perché resto il cappellano dell’ospedale e questo mi porterà ad essere presente non più nelle parrocchie, perché chiamato a guidarne altre, ma comunque nel paese e nel nostro nosocomio. Vivo poi con trepidazione l’attesa di iniziare il nuovo ministero di parroco affidatomi dal vescovo in queste due realtà della Marmilla. Vorrò da subito entrare in relazione con tutti ed in modo speciale con i malati. Una cosa importante è che è mio desiderio far camminare da subito insieme le due comunità come Unità Pastorale. Già il fatto di una celebrazione unitaria per entrambe le comunità è un segno inequivocabile: si cammina insieme, uniti».

Martedì 12 Don Mario Meloni, col Vescovo, saluterà anche la parrocchia di Turri come segno di inizio del ministero anche in questa realtà dell’Unità Pastorale.

