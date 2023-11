Sono bastati pochi giorni ed è diventato il fenomeno mediatico del momento. Dopo la sua creazione dello scorso 29 ottobre, “Disegny di Bidda” sta letteralmente spopolando sui social, con oltre 22.000 follower su Instagram e migliaia di repost e condivisioni.

Creatura, quella partorita da Luca Meloni, 24 enne di Serramanna che racconta i vari paesi dell’isola, attraverso una grafica accattivante che rimanda ai disegni “Disney”, servendosi dell’intelligenza artificiale.

«Tutto è partito per caso – racconta il giovane ideatore – trovatomi a casa per ragioni lavorative, ho pensato di lanciare un nuovo progetto che potesse raccontare l’Isola in chiave diversa. Fondamentale in tale direzione si è rivelato il sostegno dell’agenzia di comunicazione Spazio It di Sanluri. Facendo poi parte di un gruppo folk, volevo promuovere usi e costumi al passo con i tempi».

E per dare forma al progetto Meloni è partito proprio dalla sua comunità: «Utilizzando un programma specifico, ho inserito i vari elementi che caratterizzano il mio paese. Dai carciofi, passando per la vocazione agricola e la nostra chiesa, pubblicando poi la grafica finale su Instagram».

Il boom è stato immediato: «Dopo la pubblicazione ho ricevuto diversi messaggi di compaesani e amici dei Comuni vicini che mi esortavano a proseguire. È nato un vero e proprio tam tam, e quello che era un vecchio profilo inutilizzato si è trasformato in una grande famiglia».

Ma l’idea di Meloni non si ferma solo alle grafiche, come ha chiarito di recente anche a Radiolina, dove è stato ospite di Paola Pilia: «Dietro questo progetto, vi è l’intenzione progressiva di ragionare insieme ai comuni, sulle offerte ricettive, mettendo in mostra ogni angolo della nostra Isola. Punto a promuovere la Sardegna nascosta, esaltandone le peculiarità».

E nonostante il lavoro sia intenso ne va fiero: «Ogni elaborazione grafica mi impiega in media dalle due ore in su. Ma sono felice nel vedere la gioia della gente, osservando i loro paesi da una prospettiva originale. Mi baso sulla mia visione delle cose, fornendo una descrizione dei contesti».

Non manca di porre l’accento sull’intelligenza artificiale: «Se ben utilizzata può rendere migliore la nostra società, abbattendo distanze e facilitando percorsi. Ma anche portare alla nascita di nuovi mestieri. Come per i social va saputa utilizzare con criterio e nobili scopi. Intendo proseguire in questa direzione, evolvendo la mia creatura passo dopo passo».

Nel frattempo dalle scorse ore è attiva anche le nuova pagina Facebook di Disegny di Bidda. Si contano già diverse adesioni e condivisioni.

