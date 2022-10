Movimentato arresto questa mattina nel parco di piazza Brigata Sassari, vicino alle scuole di via Farina, a Villacidro.

I carabinieri di Mogoro hanno rintracciato un uomo di 57 anni, originario del centro del Medio Campidano, destinatario di un ordine di custodia cautelare per maltrattamenti in famiglia.

Il 57enne, che abitava a Mogoro ma era tornato nel suo paese da qualche giorno, aveva l’obbligo di mantenersi a una certa distanza dalla compagna e dai luoghi da lei frequentati, ma non ha rispettato l’ordine del Tribunale.

La donna, esasperata e ancora presa di mira dall’ex compagno, lo ha denunciato.

Il giudice ha quindi emesso il provvedimento di custodia cautelare per la violazione delle prescrizioni imposte.

L’arresto è stato movimentato: l’uomo è andato in escandescenze e ha cercato di sfuggire ai militari, che però l’hanno convinto a seguirli.

Ora dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia.

