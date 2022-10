Intorno all’una di notte un'auto ha distrutto il chiosco della gelateria di Piazza XX settembre a Guspini.

Sul posto stanno operando gli agenti della polizia locale.

Secondo una prima ricostruzione, la macchina stava viaggiando in via Matteotti quando, imboccando una traversa, forse per evitare la collisione con un’altra auto ha sterzato bruscamente a sinistra finendo contro il gazebo, fortunatamente a quell’ora deserto.

Il conducente è rimasto ferito.

Giovanni Scanu

