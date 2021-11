Aveva incassato i soldi e non si era più fatto sentire.

I Carabinieri della Stazione di Lunamatrona hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per truffa un 56enne di Napoli.

Secondo gli inquirenti l’uomo, disoccupato e con precedenti, nel mese di aprile scorso si era spacciato per intermediario per la vendita di una copertura assicurativa per una moto, facendosi accreditare su un conto corrente bancario 115 euro per avviare la presunta transazione assicurativa.

Ci era cascato un 50enne di Pauli Arbarei: una volta inviati i soldi non aveva più avuto notizia del presunto assicuratore, che si era reso irreperibile. Non gli era rimasto altro da fare che sporgere denuncia.

