Via il 4 dicembre alla stagione delle festività a Su’entu, a Sanluri, con il consueto appuntamento di Cantine Aperte a Natale, evento promosso dal Movimento del Turismo del vino e organizzato dalla cantina della Marmilla.

Dalle 15 porte aperte alla tenuta, gestita dalla famiglia Pilloni, con tanti appuntamenti in calendario.

Alle 16:45 il primo evento dedicato ai più piccoli, a cura di Seconda Stella Eventi, con la consegna delle lettere a Babbo Natale accompagnato dagli elfi. Alle 17 si prosegue con i canti di Natale e l’accensione dell’albero, mentre alle 17:30 in sala conferenze spazio all’approfondimento con “Sfumature di dolce, tra vino e dessert”, laboratorio con degustazione guidata in compagnia del pasticcere Piero Ditrizio e di Valeria Pilloni. Piero Ditrizio, premiato nel 2022 come pasticcere emergente dalla Guida del Gambero Rosso, insieme alla compagna Valentina Fais ha dato vita nel 2020 all’omonima pasticceria di Cagliari, dopo un importante percorso formativo in giro per il mondo. Durante la serata le sue proposte si alterneranno fra lo street food dolce e il salato. Alle 18 spazio alla musica insieme alla band dei “Loungedelica” per il concerto di Natale.

«Siamo da sempre convinte che la cantina oltre ad essere uno spazio di produzione debba essere un luogo d’incontro nel quale promuovere la cultura, anche con appuntamenti dedicati ai più piccoli», il commento delle sorelle Valeria e Roberta Pilloni.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata