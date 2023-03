I carabinieri di Barumini hanno denunciato per ricettazione in concorso due allevatori, una 39enne e un 56enne, entrambi censiti nella banca dati delle forze di polizia.

Nel corso di un servizio di controllo, è stato accertato che i due avevano nascosto in un ovile un carrello agricolo marca Grazioli, con tanto di numero di telaio, che, a seguito di una verifica in banca dati, è risultato essere stato rubato a un 50enne il 7 dicembre 2020 in località "Baccu sa Teula", a Barumini.

L’uomo, che ormai aveva perso ogni speranza di ritrovarlo, se lo è visto recapitare a casa.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata