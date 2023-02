A Barumini si lavora per la messa in sicurezza delle scuole pubbliche di via San Francesco. Il progetto recentemente approvato dalla Giunta ha un importo complessivo di 704mila 233,35 euro.

Ma non ci sono ancora i fondi e il Comune è pronto a richiederli attraverso la partecipazione al bando pubblico per la concessione di finanziamenti a valere dei fondi previsti dal Pnrr: «L'intervento, qualora finanziato, prevederebbe anche una quota di cofinanziamento comunale di circa il 10 percento dei lavori - spiega il sindaco Michele Zucca - L’intervento adeguerà la scuola sia alla normativa sismica che risulta indispensabile per accedere a gran parte dei finanziamenti Pnnr, sia a una maggior efficienza energetica della struttura».

Tre anni fa, in una visione futura su miglioramento ed efficientamento energetico dell’edificio, il comune aveva provveduto alla sostituzione degli infissi. Questa volta si andrebbe a operare in particolare sulla pavimentazione e sulle pareti.

