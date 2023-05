A Serrenti, bambini protagonisti della giornata dedicata alla sicurezza stradale. Un mini percorso con strisce pedonali, semafori e macchinine ha occupato piazza Gramsci, per una dimostrazione pratica del comportamento corretto in strada.

Protagonisti gli alunni dell’Istituto Comprensivo che, in veste di pedoni, automobilisti e poliziotti, e accompagnati dalle loro maestre, hanno sperimentato in prima persona le nozioni base per muoversi in strada con sicurezza. A coordinare l’evento, Francesco Congia e Antonello Corona della polizia locale di Serrenti: «Ho voluto creare un’educazione interattiva e diretta, grazie al sostegno dell’amministrazione e del mio responsabile – così l’agente Congia, organizzatore dell’evento – La manifestazione è stata accolta dai bambini in maniera entusiasta, i quali hanno avuto modo di divertirsi imparando le norme di sicurezza stradale».

«L’impegno, frutto di una sinergia tra comune e scuola, è stato ripagato dall’entusiasmo dei ragazzi e dall’utilità del progetto, che sarà riproposto anche in futuro – h aggiunto il sindaco Pantaleo Talloru». Fabiola Corona

