Disavventura per una coppia di turisti tedeschi – lui 57 anni, lei 58 – durante una giornata al mare a Piscinas, sul litorale di Arbus.

Mentre si stavano godendo mare e relax qualcuno ha infatti rotto il finestrino della loro auto posteggiata, portandosi via tablet e attrezzatura fotografica, oltre a borse e valigie con effetti personali, per un valore di migliaia euro.

A fine giornata, la brutta scoperta. Poi i due malcapitati si sono presentati alla caserma dei carabinieri di Guspini, denunciando il furto.

I militari hanno quindi dato il via alle indagini, riuscendo in breve, grazie alla localizzazione del tablet, a rintracciare la refurtiva. Era nascosta in un cespuglio lungo la provinciale 46, in attesa di essere prelevata e portata “al sicuro”.

Il maltolto è stato così restituito ai proprietari, mentre proseguono le indagini dei militari per rintracciare i responsabili della razzia.

(Unioneonline/l.f.)

