"Ci sono anomalie sul funzionamento del suo conto, clicchi sul link per correggerle”.

Il malacapitato e ingenuo destinatario della comunicazione, un 45enne residente nel Medio Campidano, ha aperto la mail e cliccato sul link, per trovarsi poco dopo il conto corrente svuotato con 3.200 euro in meno.

I carabinieri della Stazione di Villasor sono riusciti ad individuare i turffatori, due campani 43 e 67 anni con diverse denunce a carico, e li hanno denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per truffa aggravata.

Una volta che il malcapitato sardo ha aperto il link, i due truffatori gli comunicavano che per correggere le “gravi anomalie” sul funzionamento del suo conto corrente avrebbe dovuto inserire le credenziali di Internet Banking per sbloccare il conto. Il 45enne lo ha fatto, e il gioco è stato facilissimo per i due campani, che immediatamente dopo hanno effettuato tre bonifici sottraendogli 3.200 euro.

I militari, analizzando i tabulati telefonici ed effettuando degli accertamenti telematici in collaborazione con le bache, sono riusciti a risalire agli autori della truffa. La denuncia c’è, ma il 45enne sardo non rivedrà mai più i suoi 3.200 euro.

