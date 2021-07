Si muove anche la solidarietà verso gli animali di chi, a seguito dei devastanti incendi che hanno devastato mezza Sardegna, si trova in difficoltà e cerca per loro una sistemazione, un aiuto.

A Serramanna c’è una scuderia pronta ad accoglierli. Con un post su Facebook, Anna Cuccu offre aiuto: “A tutte quelle persone che sono state colpite da questa immane tragedia, offriamo le nostre scuderie per accogliere i vostri animali, non so chi contattare quindi offriamo il nostro aiuto qui, noi ci siamo”. Questo l’appello.

Un gesto di grande generosità riconosciuto da oltre 4mila condivisioni in poche ore e molti commenti di gratitudine. Purtroppo nella tragedia di ettari di vegetazione andati a fuoco c’è anche quella di molti animali rimasti intrappolati nelle fiamme e che hanno perso la vita, ma altri potrebbero avere bisogno di assistenza e di cure. Così Anna Cuccu ha lanciato il suo appello.

