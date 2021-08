Stretta a Samassi, dopo il netto incremento dei casi di positività al Covid rilevato negli ultimi giorni. Nella cittadina, meno di 5mila abitanti, ci sono 34 positivi, di cui uno ricoverato in ospedale, e 21 persone in quarantena.

Di qui la decisione del sindaco Enrico Pusceddu, drastica. Fino al 29 agosto in paese torna il coprifuoco per bar, ristoranti, chioschi e paninoteche ambulanti, che dovranno chiudere i battenti dalle 23 alle 5 del mattino successivo.

Il primo cittadino ha imposto anche l'obbligo dell'uso delle mascherine all'aperto per coloro che si trovano "in locali aperti al pubblico e laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro".

Nell'ordinanza c’è anche il divieto di assembramenti nei luoghi pubblici come piazze, strade, parchi e all'esterno dei pubblici esercizi, lo stop a feste private e ad ogni forma di intrattenimento "nelle aree esterne di bar, pub, locali di pubblico spettacolo e simili".

