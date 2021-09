Tutto come previsto, a Serramanna le tre liste annunciate sono state depositate nell'ufficio elettorale del Comune tra ieri e oggi, ultimo giorno utile per partecipare alla tornata elettorale del 10 e 11 ottobre. Il primo a presentare la propria lista è stato Gigi Piano, candidato sindaco della compagine “Più Serramanna”. Anche Carlo Pahler ha ufficializzato la sua lista civica “Serramanna Futura”. Gabriele Littera, che porta al voto la lista “Serramanna Città Migliore”, ha presentato questa mattina l’elenco dei candidati.

Nel paese del Campidano, quasi 9000 abitanti, si annuncia una sfida elettorale particolarmente avvincente.

Nessuna sorpresa neanche a Sardara dove, in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale, si sfideranno due liste come ormai era risaputo.

L’assessore (deleghe alle Attività agricole, Politiche del lavoro, Turismo, Termalismo, Rapporti con le associazioni) e vicesindaco uscente Ercole Melis guida la compagine “Orizzonte Sardara”; mentre la lista civica “Dialogo e futuro per Sardara” è capeggiata da Giorgio Zucca, già sindaco del paese termale ed ex consigliere dell’ex provincia del Medio Campidano, che scende in campo dopo cinque anni di assenza dalla scena politica locale.

© Riproduzione riservata