Materiale video e fotografico dal tenore pedopornografico è stato ritrovato dai carabinieri di Samassi in possesso di un 28enne. I militari, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno sequestrato due pc portatili, due hard disk esterni, un tablet e uno smartphone. Il giovane avrebbe acquistato il materiale incriminato su internet per poi divulgare il tutto attraverso un canale da lui stesso creato via Telegram.

Il 28enne è stato denunciato a piede libero per pedopornografia.

