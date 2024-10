La siccità potrebbe aggravare i danni dell’ondata di maltempo che sta interessando quasi tutta Italia. Sembra un paradosso, ma secondo gli esperti è proprio così. E la Sardegna è una delle regioni “osservate speciali”.

A lanciare l’allarme è la Società italiana di geologia ambientale (Sigea). «L'autunno è sempre stato caratterizzato da precipitazioni intense nel nostro Paese, ma il cambiamento climatico ha aumentato la frequenza e l'intensità dei fenomeni», spiega Antonello Fiore, geologo e presidente dell’associazione. «Ad amplificare gli effetti sul territorio sono poi gli interventi dell'uomo: secondo i dati Ispra, in Italia vengono consumati più di due metri quadrati di suolo al secondo. Per questo ormai tutto il territorio nazionale è da considerarsi a rischio».

Al Nord e al Centro l'attenzione va ai grandi fiumi. Ma i pericoli possono arrivare anche dai «piccoli corsi d'acqua che si trovano dove ci sono montagne prossime alla linea di costa, come in Sardegna, Liguria, Sicilia, Calabria e Puglia».

In particolare nell’Isola e in altri “piccoli bacini idrografici” - sottolinea l'esperto - «l'acqua si muove rapidamente verso il mare non concedendo il tempo necessario a prevedere l'arrivo dell'ondata di piena».

Ma ad acuire i rischi in Sardegna e nel resto del Mezzogiorno è, come detto, la siccità: «La mancanza d'acqua degli ultimi mesi può aver indebolito il manto vegetale, che svolge una funzione protettiva per il suolo, e il terreno può risultare più erodibile: così all'acqua si rischia di aggiungere il fango, che aumenta la violenza con cui vengono trascinate via le cose».

Quanto alle previsioni, la zona tirrenica è interessata in queste ore da una situazione meteo che porterà anche sull’Isola un carico di pioggia diffuso e abbondante, che proseguirà almeno sino a domenica, con temperature in calo.

(Unioneonline/l.f.)

