Tredici patenti ritirate nella notte tra sabato e domenica a Olbia a persone alla guida sotto effetto di droga e alcol.

La Polizia Stradale di Sassari sta intensificando i controlli sulle strade della provincia e si avvale, oltre che dei moderni etilometri in dotazione alle forze dell’ordine, anche dell’ausilio del “Forensic Lab Service”, un laboratorio mobile di tossicologia con un medico e un biologo a bordo.

Con il prelievo di campioni di saliva tramite macchinari di laboratorio si può accertare la presenza di ben sei principi attivi (cannabinoidi, anfetamine e metanfetamine, cocaina, oppiacei, benzodiazepine, ketamina).

Le pattuglie in servizio a Olbia la notte tra sabato e domenica hanno controllato in totale 61 conducenti: 4 positivi al test antidroga, 10 ubriachi. Quattro veicoli sono stati sequestrati, 13 patenti ritirate perché il 14esimo era un giovane turista che viaggiava in monopattino (in equilibrio molto precario).

