Intervento di soccorso, nel pomeriggio di martedì, per i vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena.

Una squadra del 115 è entrata in azione intorno alle 15 nella zona di Cala Ray-Romazzino, per rintracciare due turisti di nazionalità canadesi che avevano perso l’orientamento durante un’escursione, ritrovandosi smarriti in un ambiente impervio.

Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha però permesso di ritrovarli e di riportarli in zona sicura.

I due sono in buone condizioni di salute e non si è nemmeno reso necessario l’intervento del 118.

(Unioneonline)

