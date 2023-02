Saranno 3 amministratrici, Cristina Usai vicesindaca, l’assessora al Turismo e Commercio Claudia Giagoni, la delegata allo Sport e Spettacolo Nicoletta Orecchioni, a rappresentare Arzachena, domani a Roma, al 2° Focus delle Città balneari italiane, che prevede un incontro con i ministri Santanchè e Musumeci, 10 parlamentari, i responsabili del settore turismo di tutti i partiti, il Ceo di Enit e i presidenti delle associazioni nazionali e regionali del settore.

«Questo appuntamento è fondamentale. Il Governo deve recepire il messaggio che i Comuni come il nostro necessitano di un riconoscimento ufficiale ad hoc per le sue peculiarità e le conseguenze che comporta essere una “città fisarmonica” - afferma la vicesindaca Cristina Usai. Il riconoscimento dello status di Città Balneare è fondamentale per il buon governo del territorio e delle risorse a disposizione volto a un’efficace gestione del carico antropico a cui siamo sottoposti nei mesi di luglio e agosto, senza dimenticare la tutela del benessere dei residenti».

I comuni del G20s (Arzachena ed Alghero sono gli unici sardi che ne fanno parte) da soli attraggono 70 milioni di presenze turistiche ovvero il 16% delle presenze turistiche complessive in Italia.

© Riproduzione riservata