Il Liceo “G. M. Dettori” di Tempio Pausania apre le porte ai futuri studenti. Oggi pomeriggio, dalle 16.30, la scuola celebra il suo primo Open Day (il secondo è in programma il 19 gennaio) e attende giovanissimi e genitori per presentare la sua ricca offerta formativa capace di soddisfare le esigenze di un territorio vastissimo.

Proprio per garantire accoglienza e orientamento al maggior numero di giovanissimi e i loro di visitare il Liceo, punto di riferimento di tutta l’ Alta Gallura ma non solo - Tempio, Calangianus, Luras, Santa Teresa Gallura, Luogosanto, Bortigiadas, Monti, Telti, Perfugas - la scuola offrirà due appuntamenti suddivisi in due turni.

Cinque i percorsi dell’ampia offerta formativa: Liceo Classico, Liceo Scientifico (uno ad indirizzo sportivo), Liceo delle Scienze Umane, Liceo Linguistico (quest’ultimo con due indirizzi che comprendono la lingua tedesca e spagnola, come due lingue opzionali aggiunte all’inglese e al francese, e l’opzione linguistico “Cambridge”).

Le giornate saranno guidate dagli studenti "veterani" che faranno accoglienza in Aula Magna dove i docenti incaricati, dopo i saluti della Dirigente Ivana Maria Franca, spiegheranno brevemente l’offerta formativa. Tantissimi i laboratori dove “sperimentare” le lezioni: dal latino al greco, dalle lingue alle scienze motorie e scienze umane, fisica. «Musica e installazioni video che raccontano le attività della scuola – sottolinea la docente Maddalena Vasa – completeranno il lavoro che abbiamo portato avanti da mesi al fine di presentarci al meglio al territorio».

