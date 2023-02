Lo stadio Bernardo De Muro avrà la sua tribuna coperta e l’impianto di illuminazione completato. L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Gianni Addis ha ottenuto un finanziamento complessivo di 455mila euro dall’assessorato regionale allo sport guidato da Andrea Biancareddu.

L'impianto è stato recentemente rimesso a nuovo con un manto in erba sintetica di ultima generazione, con tribune e spogliatoi sistemati.

L’intervento, che consentirà di rendere la struttura pienamente fruibile anche nel periodo invernale a beneficio non solo di chi fa calcio ma di tutta la città per la possibilità di ospitare importanti eventi sportivi in pieno centro, prevede la copertura di parte della tribuna laterale con una struttura portante in acciaio e legno, opere di fondazione e smaltimento delle acque piovane, potenziamento dell’illuminazione del campo di gioco attraverso l’installazione di opportuni fari a led al fine di aumentare il livello di illuminazione per i massimi campionati disputabili e le partite in notturna, il ripristino delle tribune esistenti e il loro ammodernamento attraverso la definizione dei posti a sedere, la realizzazione di una scala metallica esterna per l’accesso alla sala stampa al fine di garantire un accesso più agevole e il corretto deflusso in caso di emergenza, l’acquisizione di nuovi arredi per gli spogliatoi e l’acquisto di un’idonea macchina spazzolatrice per la manutenzione del manto sintetico.

«La copertura della tribuna è un ulteriore passo verso la riqualificazione del Bernardo De Muro avviata dal Comune - ha dichiarato il primo cittadino -. La realizzazione della copertura della tribuna renderà lo stadio ancora più funzionale ed accogliente. Alla luce di tutto questo la nostra comunità potrà avvalersi finalmente di una struttura che sarà punto di aggregazione e di socializzazione per i nostri concittadini che potranno andare a vedere le partite e praticare lo sport in un ambiente del tutto rinnovato».

Soddisfatto l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Quargnenti che sottolinea gli sforzi messi in campo dall’Amministrazione per ridare dignità sportiva allo storico stadio: «Abbiamo presentato domanda cogliendo immediatamente l’opportunità di poter ulteriormente migliorare le condizioni di accessibilità e di fruibilità dello stadio. Con quest’ultimo finanziamento potremo finalmente avere la copertura della tribuna, alla quale andranno ad aggiungersi altri importanti interventi di riqualificazione. L’obiettivo di restituire alla città un complesso sportivo completamente riqualificato si sta quindi materializzando, giorno dopo giorno. Finalmente avremo quella tribuna coperta che in tanti hanno sempre desiderato per poter assistere alle partite in questo stadio anche in occasione di condizioni meteo avverse. Un sogno che diventerà realtà nei prossimi mesi quando saranno ultimate tutte le procedure burocratiche previste e si potrà dare inizio ai lavori di realizzazione della copertura».

Si prevede di arrivare alla messa in funzione dell’opera indicativamente entro marzo 2024.

