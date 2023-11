Hanno emozionato la platea con una performance teatrale sincera e toccante. Le ragazze e i ragazzi della Terza S hanno voluto dire “Basta!” ( questo il titolo della pièce) nel progetto che l’Ipia Amsicora ha messo in campo in occasione della giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Un percorso che la scuola ha intrapreso già da alcuni anni e che ogni volta offre spunti di riflessione arricchendosi di dibattiti e interventi provenienti dal mondo della cultura e delle istituzioni.

«Si stanno svolgendo in questi giorni numerose iniziative nelle scuole ma non basta – ha detto nella presentazione il dirigente Gianluca Corda - Continuiamo ogni giorno a sensibilizzare i nostri studenti. E come accade in tante scuole, non restiamo indifferenti ma leggiamo gli sguardi, ascoltiamo i silenzi. Dobbiamo superare le divisioni, il colpevolizzarci a vicenda: scuole, famiglie, forze dell’ordine, altri servizi, ognuno faccia ancora meglio la sua parte».

In scena gli studenti con la loro carica emotiva, accanto i relatori che hanno portato preziosi contributi alla lettura dei tragici fatti di cronaca costantemente alla ribalta: dalle parole dei rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato all’analisi della violenza nei mezzi di comunicazione, curata da Caterina De Roberto, giornalista de L'Unione Sarda (nel direttivo nazionale GIULIA giornaliste) e di Francesca Arcadu, vicepresidente ULDM Sassari, che ha trattato lo spinoso tema del mondo sommerso della violenza contro le donne con disabilità.

«Dalla giornata di oggi si rafforza anche un percorso di rete tra la scuole e le forze dell’ordine e tutti i soggetti portatori di interesse su questo tema - sottolinea Corda - tutti hanno espresso l’idea che si possa portare avanti una progettualità futura». Importanti spunti di riflessione anche di Roberta Dessì, referente Progetto “Sa Paradura”, Angela Podda , segretaria confederale CIGL Gallura e l’ avvocata Franca della Camelia, esperta di diritto della famiglia e collaboratrice del Tribunale dei minori.

Alla manifestazione hanno partecipato anche le medie Istituto Comprensivo, “Pais” e“Diaz” e di Olbia e l’Istituto Comprensivo di San Teodoro. Lo spettacolo teatrale, curato a titolo gratuito dall’insegnante Denise Mattana, verrà riproposto nelle prossime settimane alle classi non presenti nella giornata odierna. L’evento è stato moderato da Veronica Asara, educatrice, presidente Sensibilmente ODV.

