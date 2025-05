Ha per titolo "Il viaggio", l’intervento realizzato a La Maddalena, nell’ambito del Progetto Giovani-Plus Olbia, da 11 tra ragazze e ragazzi maddalenini, dai 12 ai 18 anni, in una via periferica dell’isola. Per realizzarlo ci è voluto poco più di un mese, lavorandoci con cadenza settimanale, sotto la guida dell’artista Massimo Mollica e l’assistenza di due educatori. Prima ci sono state alcune di lezioni teorico-pratiche e infine la realizzazione del murales.

"Il viaggio" è dunque il titolo, accompagnato dalla scritta «punta alla luna, male che vada avrai vagabondato tra le stelle» che, spiega Mollica, «vuole essere un monito, per dare il meglio di sé per raggiungere i propri obiettivi senza dimenticare che, oltre gli stessi obiettivi, è altrettanto importante il viaggio che si compie per raggiungerli». Per il sindaco, Fabio Lai, intervenuto all’inaugurazione, «si tratta di un messaggio di ottimismo tinto di speranza».

Era compiaciuta, per la buona riuscita del progetto e per il risultato apprezzabile ottenuto, Maria Antonietta Farris, coordinatrice del Progetto Giovani-Plus Olbia che viene sviluppato in 17 comuni tra cui La Maddalena. «I ragazzi si sono molto appassionati, come del resto si vede dal risultato» ha affermato, compiaciuto, l’educatore Alessandro Mu, «ed è stato un divertimento sia per loro che per noi, con un risultato direi eccellente».

© Riproduzione riservata