Ancora un pauroso incidente in Sardegna.

È avvenuto questo pomeriggio nella zona industriale di Olbia, in via Ruanda.

Tre autovetture si sono scontrate per cause ancora da precisare, polizia locale al lavoro per ricostruire la dinamica. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Olbia e le ambulanze.

Due persone sono finite in ospedale per accertamenti, nessuno per fortuna è in gravi condizioni.

(Unioneonline/L)

