Due giovani protagonisti di due furti aggravati sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri del Radiomobile del reparto territoriale di Olbia.

Entrambi già noti alle forze dell’ordine, l’olbiese di 22 anni e il polacco di 23 sono entrati in due pizzerie di Poltu Quadu e di via Roma sfondando le porte di ingresso. Si sono appropriati di bottiglie di champagne, di vino, e del fondo cassa ma sono stati intercettati mentre fuggivano a piedi. Il primo è stato bloccato dopo una breve corsa, il secondo si è nascosto sotto un carro attrezzi tentando di disfarsi del denaro. Probabilmente insieme a loro c’era anche un complice addetto al controllo del passaggio di persone e forze dell’ordine, che è in via di identificazione.

(Unioneonline/s.s.)

