La corsa al posteggio selvaggio, in centro città, non si frena neppure davanti ai binari. Stamattina, uno sprovveduto automobilista ha parcheggiato la sua macchina, una Fiat Panda rossa, in prossimità dell'attraversamento ferroviario alla fine di Corso Umberto a Olbia, sotto una sbarra del passaggio a livello, impedendone il funzionamento.

L'azzardata manovra ha richiesto l'intervento immediato della Polizia Locale, una squadra di cinque uomini, chiamata a regolare il traffico di auto e pedoni per consentire il passaggio del treno delle 12.30, diretto a Golfo Aranci, che ha continuato la sua corsa senza la protezione delle barriere.

La sosta, che ha richiamato tanti curiosi, durata oltre mezz'ora, si è conclusa con l'arrivo del carro attrezzi che ha rimosso la vettura.

