Un canna fumaria si è incendiata stamattina ad Arzachena. Le fiamme si sono sviluppate in una palazzina di via Genova: grande paura per una persona che vive in uno degli appartamenti, ma nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno estinto il rogo e raffreddato la struttura col supporto dell’autoscala arrivata da Olbia.

(Unioneonline/s.s.)

