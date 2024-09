Da ieri sera, don Umberto Deriu, settant’anni, è il nuovo parroco di La Maddalena. Ad insediarlo è stato il vescovo di Tempio-Ampurias, mons. Roberto Fornaciari all’inizio di una solenne e affollata celebrazione nella chiesa di Santa Maria Maddalena. Ad accompagnarlo nella sua nuova sede parrocchiale è giunta una nutrita delegazione di fedeli di Calangianus, sua sede negli ultimi 13 anni, con in testa il sindaco, Fabio Albieri.

Erano presenti anche anche i sindaci di Tempio Pausania, Luogosanto e Perfugas mentre ad accoglierlo, sul sagrato della Chiesa, è stato quello di La Maddalena Fabio Lai. «È una comunità che - avrà modo di toccarlo con mano - mette a disposizione molti volontari. Come nuovo pastore le do il benvenuto in questa città; potrà sempre contare su me personalmente e sulle istituzioni di questo territorio».

Molti i parroci presenti giunti dai paesi vicini mentre la funzione è stata animata dai 5 cori parrocchiali. Don Umberto Deriu, che proprio ieri ha compiuto 45 anni sacerdozio, oltre che di Calangianus è stato parroco di Perfugas, Erula, Bulzi, Tisiennari e Luras. È stato anche per 10 anni cappellano del carcere di Nuchis.

Un pensiero ha rivolto proprio ai carcerati che ha lasciato, e poi ai nuovi parrocchiani di La Maddalena e agli ammalati: «Questi – ha detto - non sono dei numeri, cari politici, per i vostri calcoli umani e di carriera. Lavoriamo invece insieme per difendere ogni presidio in favore di chi ha bisogno e sono tante le persone che hanno bisogno».

