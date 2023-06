Brutto incidente stradale ieri sera intorno alle 20 a La Maddalena.

Uno scontro auto-moto è avvenuto per cause da accertare in via Indipendenza.

Il motociclista ha avuto la peggio, la moto è rimasta incastrata sotto l’auto, ed è finito in ospedale per accertamenti.

Sul posto, oltre all’ambulanza del 118, i carabinieri per i rilievi e i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti e liberato la moto che è rimasta incastrata sotto l’auto.

(Unioneonline/L)

