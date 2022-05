E’ stato trovato morto Tony Nicolaie, l’uomo scomparso dal traghetto Moby Wonder partito alle 22 del 6 maggio dal porto di Livorno e attraccato a Olbia il giorno successivo poco prima delle 8.

Il corpo dell’uomo, 46 anni, nazionalità romena, è stato avvistato da un peschereccio al largo di Bastia, in Corsica. L’equipaggio a bordo ha allertato le autorità corse, la direzione marittima di Olbia e la polizia di frontiera.

In Sardegna Nicolaie avrebbe dovuto iniziare a lavorare in un’azienda agricola del Campidano. Per questo si era imbarcato con un gruppo di connazionali in direzione dell’Isola. Gli amici avevano raccontato di averlo visto per l’ultima volta alle 4 di notte durante la traversata.

Ma quando il traghetto è arrivato a Olbia, di lui si era persa ogni traccia. Sul posto erano intervenuti la Guardia Costiera di Olbia, con l'ausilio anche di unità cinofile, la Polizia e il personale di bordo della Moby. Il traghetto era stato controllato da cima a fondo ma Nicolaie non c’era.

Per ora l’ipotesi più plausibile è che il 46enne si sia gettato volontariamente in mare, ma proseguono le indagini per chiarire cosa sia accaduto.

