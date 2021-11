Brutto incidente questo pomeriggio a Tempio Pausania, che ha visto coinvolte tre auto.

Si è verificato intorno alle 15 in via Stadio Nuovo. Due persone sono rimaste ferite, entrambe trasportate in codice giallo all’ospedale di Tempio.

Le loro condizioni non sono preoccupanti.

Sul posto, oltre al personale del 118 per l’assistenza dei feriti e ai carabinieri per i rilievi del caso volti ad accertare la dinamica dell’incidente, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza le auto e bonificato l’area.

(Unioneonline/L)

