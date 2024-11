Dall’11 al 17 novembre, sarà “Grande Festa dell’Area Marina Protetta”, evento che mira a sensibilizzare la comunità sull'importanza di proteggere l’ambiente e valorizzare il patrimonio naturale del territorio di Santa Teresa Gallura.

Ad organizzarla è Yuri Donno, direttore dell’AMP Capo Testa-Punta Falcone e il suo staff (l’AMP è comunale) in collaborazione con l’Associazione Culturale Mediterrarte. L’evento vedrà la partecipazione attiva delle scuole di Santa Teresa Gallura che avranno l'opportunità di prendere parte a molteplici attività educative, laboratori, lezioni all’aperto e discussioni su tematiche ambientali.

Saranno presenti anche rappresentanti di organizzazioni ambientaliste e esperti del settore, che condivideranno le loro esperienze e conoscenze. Tra le manifestazioni, il convegno del 14 novembre presso il Centro Taphros della Stazione Marittima su ricerche scientifiche, archeologiche e naturalistiche nel mare dell'AMP.

Nello stesso giorno sarà possibile visitare la mostra fotografica “Il Mare”. Sabato mattina i diving del territorio saranno impegnati in una pulizia subacquea nelle acque di Rena Bianca. Nel pomeriggio in P.zza Vittorio Emanuele maratona di giochi a squadre per tutte le età. Domenica 17 novembre, l'appuntamento è con tutti i volontari nella spiaggia di Porto Quadro per una sessione di pulizia della spiaggia, in collaborazione con Plastic Free. Festa di chiusura nel pomeriggio con la parata di musicisti itineranti, trampolieri e giocolieri, spettacolo finale in P.zza Vittorio Emanuele, e premiazione dei vincitori del Concorso Fotografico “Vivere l’Area Marina Protetta”.

