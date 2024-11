Sono i destinatari di un primo progetto di assistenza multidisciplinare sul territorio, ideato dalla psicologa, dall’ostetrico e dall’assistente sociale che operano nella Casa di Comunità teresina dell’Asl, quello dei “Genitori in attesa”, ovvero quelle coppie che possono avere necessità di supporto in una fase di cambiamento caratterizzata dall’imminente arrivo di un bambino. Il primo appuntamento è in programma martedì 19 novembre, alle ore 10.00, nella struttura di via Berlinguer, 5.

Si comincerà dunque con i “genitori in attesa” per promuovere una genitorialità responsabile, consapevole e orientata al benessere, essenziale per costruire comunità resilienti e sostenere la crescita equilibrata dei nuovi nuclei familiari. Gli operatori sanitari cercheranno di far emergere le eventuali preoccupazioni riguardo alla gravidanza e al parto, faranno esporre alle coppie il pensiero sul loro futuro insieme al bambino, le faranno riflettere sull’organizzazione della logistica e della routine nel dopo parto e sui cambiamenti attesi nella vita personale e familiare con l’arrivo del bambino. Alla raccolta dei dati seguirà l’analisi, la pianificazione degli interventi e il monitoraggio, tutti passaggi essenziali per costruire un progetto di salute attento ai bisogni dei futuri genitori.

L’iniziativa sarà estesa prossimamente anche ai territori delle altre Case di Comunità della Gallura. Nel 2023 sono nati a Santa Teresa Gallura 39 bimbi, 15 maschietti e 24 femminucce.

© Riproduzione riservata