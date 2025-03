Domenica 16 marzo, alle ore 12.30, presso l’area Travel del porto di Santa Teresa Gallura, avverrà il varo della nuova barca e il battesimo dell’auto, entrambe completamente ecologiche, destinate a supportare la protezione e la gestione dell’Area Marina Protetta di Capo Testa-Punta Falcone. Il parroco, don Romolo impartirà la benedizione ai nuovi mezzi.

«Queste due nuove acquisizioni rappresentano un passo fondamentale verso un futuro più sostenibile per il nostro territorio», commenta Nadia Matta, sindaca del paese, in questo caso in veste di presidente dell’Area Marina Protetta, che è comunale.

«La barca elettrica – prosegue la presidente - concepita per operare nell’ambito delle attività di monitoraggio e sorveglianza dell’area marina, non solo garantirà il massimo rispetto per l’ambiente, ma permetterà anche di ridurre significativamente l’impatto ambientale legato alle tradizionali imbarcazioni a motore. La macchina elettrica, invece, sarà utilizzata per il trasporto all’interno dell’area protetta, favorendo la gestione efficiente e senza emissioni di gas serra. Il varo della barca e della macchina elettrica, conclude Nadia Matta - è il primo di una serie di iniziative che il Comune intende promuovere per incentivare l’uso di tecnologie green e per proteggere e valorizzare ulteriormente le bellezze naturali del nostro territorio».

Al varo saranno presenti le autorità civili e militari, e, naturalmente, il delegato all’AMP, Sandro Villani, e il direttore della stessa, Yuri Donno.

© Riproduzione riservata