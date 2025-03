Ammonterebbero a 300.000 euro, le somme da accertare e recuperare ai fini IMU, e 60.000 quelle stimate per la TARI.

Questo secondo quanto riportato da una recente delibera dell’Amministrazione comunale presieduta dalla sindaca, Nadia Matta.

È stato approvato il progetto per il recupero, appunto, di questa evasione fiscale, sia per quanto riguarda l’individuazione di soggetti che non abbiano versato queste imposte sia per quanto riguarda l’effettivo loro recupero.

All’uopo verrà istituito un gruppo di lavoro, costituito da tre unità lavorative in forza all’Ufficio Tributi; La stessa delibera dispone che, successivamente, «valutati i risultati conseguiti e verificato che siano stati rispettati i termini per l’approvazione dei documenti contabili», «potrà essere attivato l’iter per l’erogazione degli incentivi al personale addetto al Servizio Tributi», «mediante la costituzione di un fondo pari a una quota del 4% delle somme che saranno effettivamente riscosse nell’anno 2025 ed una quota del 1% da destinare invece, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunale preposti alla gestione delle entrate». Gli importi da incassare quest’anno risultano tuttavia inferiori a quelli registrati nel 2024 (accertamenti relativi all’anno 2019) anche se c’è da dire che, nel 2020, a causa dell’epidemia di Covid 19, sia a livello nazionale che locale erano state approvate delle riduzioni ed agevolazioni proprio relativa alla TARI e all’Imu-

L’attività di recupero è già iniziato, nel mese di febbraio, e terminerà il 31 dicembre prossimo.

