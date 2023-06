Domenica prossima 4 giugno, dalle 9:00 alle 12:00, presso la Spiaggia di Rena Bianca, si svolgerà “Save the Sea, operazione Fondali Marini Puliti”, snorkeling ecologico per la pulizia dei fondali, a cura dell’Area Marina Protetta di Capo Testa-Punta Falcone, con la collaborazione di Yoga Studio Asd, un’operazione di pulizia dai rifiuti marini e con la presenza di apneisti volontari. La manifestazione fa parte della “Festa dello Sport – Adventure contest 2023”, in occasione della Giornata Nazionale dello Sport, organizzata dall’Associazione Adventure inside Scuola Nazionale Adventure Sport Italia ASD, con sede legale a Luogosanto.

Manifestazione che gode del patrocinio e dell’erogazione di un contributo da parte del Comune in considerazione del fatto che questa «ha lo scopo di promuovere un’occasione di incontro all’insegna dello sport, con lo svolgimento di attività ecocompatibili, che ben si sposa con la valorizzazione del comprensorio di Santa Teresa Gallura e dell’offerta turistica locale e, in particolare, di sostenere il turismo sportivo, essendo tali iniziative promosse nell’intero territorio locale ed oltre, attraverso i numerosi canali pubblicitari (social – carta stampata, etc.), accrescendo altresì il prestigio della comunità teresina».

Il programma prevede alle17:00 a Rena Bianca ed alle 19:00 in Piazza Vittorio Emanuele I, “Acqua Gym e Fusion Workuot. Sempre nella piazza Vittorio Emanuele alle 17:30, ci sarà la “Festa dello Sport” con apertura degli stans di operatori, associazioni e dell’AMP e “Refiuthlon gara di raccolta rifiuti a premi”; alle 18:00 Blu Orienteering e Eco Orienteering. Alle ore 19:00 “Santa Teresa Sport Award 2023” e proiezione video mentre mezzora più tardi lo spettacolo con Paolo Migone di Zelig e poi musica dal vivo.

