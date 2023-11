La realizzazione del porto turistico di San Teodoro è sempre più vicina. Con la consegna ufficiale alla sindaca, Rita Deretta, dell’area porto da parte della Guardia Costiera di Olbia, l’Amministrazione gallurese fa un altro passo avanti verso l’attesissima opera pubblica che sorgerà in località Niuloni.

A consegnare idealmente “le chiavi” dell’area portuale alla prima cittadina è stato il Comandante Capitano di Vascello Giorgio Castronuovo. Alla formalizzazione avvenuta ieri, 28 novembre, era presente inoltre il Dottor Massimiliano Ponti in rappresentanza della Regione Sardegna; l’opera è infatti inserita nella programmazione regionale da quasi 30 anni e il passo compiuto ieri permetterà l’accantieramento e l’avvio dei lavori per il completamento del primo lotto del porto, che ospiterà 140 posti barca.

Ad oggi nell’approdo in località Niuloni sono state realizzate le opere strutturali dei moli di sopraflutto e sottoflutto della prima darsena, le banchine di riva e i retrostanti piazzali, più i due pontili fissi e uno scalo d’alaggio.

«Il porto è uno stimolo essenziale per il nostro territorio - si legge in una nota del Comune – un servizio indispensabile per lo sviluppo e la crescita del settore turistico». La firma del contratto con l’azienda aggiudicataria dei lavori è prevista già per la prossima settimana.

