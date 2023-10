“Corri a donare con noi”.

È l’invito per la raccolta di sangue organizzata per domani, 14 ottobre, dal Direttivo dell’Avis San Teodoro. L’autoemoteca di Sassari sarà operativa domattina dalle 8.00 alle 12.00 presso la sede della Croce Bianca, in via Sardegna.

Ad accogliere i donatori ci sarà anche il gazebo della società sportiva Atletica San Teodoro, che ha accolto l’invito a gemellarsi con l’associazione di volontari del sangue, promuovendo le proprie attività e aiutando al contempo gli amici dell’Avis a fidelizzare quanti più donatori possibile, anche tra gli sportivi.

«Come Avis San Teodoro siamo operativi dal 1996 e da allora cerchiamo di portare avanti al meglio le campagne di raccolta per incrementare il bacino di donatori e rispondere alle richieste di sangue sempre più impellenti da parte degli ospedali», ha spiegato la neopresidente, Isabella Pittorra.

«La giornata di domani è un richiamo per avvicinare più persone possibile al modo della donazione. Il prossimo appuntamento qui a San Teodoro sarà a metà dicembre per la consueta donazione di Natale e in quell’occasione distribuiremo calendari e panettoni in segno di ringraziamento ai nostri donatori».

Per i donatori teodorini domani anche un piccolo dono da parte de L’Unione Sarda. Dopo il prelievo i volontari riceveranno un codice con cui attivare gratuitamente, e per un mese, la versione digitale del quotidiano.

